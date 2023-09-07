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НАТО не видит признаков, что Россия била по Румынии намеренно – Столтенберг

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 12:20
НАТО не видит признаков, что Россия била по Румынии намеренно – Столтенберг
фото REUTERS

НАТО не видит признаков того, что обломки беспилотника, найденные на территории Румынии, были следствием преднамеренной атаки России против страны.

Источник: генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая перед европарламентариями, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "У нас нет никакой информации, которая бы указывала на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ждем результатов продолжающегося расследования".

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Что предшествовало:

  • В НАТО ранее заявили, что Румыния проинформировала членов блока об инциденте на заседании Североатлантического совета 6 сентября, и члены Альянса "выразили решительную солидарность с Румынией": "Мы продолжаем пристально следить за ситуацией и держим связь с нашим союзником Румынией".

  • Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

  • Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент.

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  • Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

  • Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Темы: НАТОРумынияРосcия
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