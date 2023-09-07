НАТО не видит признаков, что Россия била по Румынии намеренно – Столтенберг

НАТО не видит признаков того, что обломки беспилотника, найденные на территории Румынии, были следствием преднамеренной атаки России против страны.

Источник: генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая перед европарламентариями, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "У нас нет никакой информации, которая бы указывала на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ждем результатов продолжающегося расследования".

Реклама:

Что предшествовало: