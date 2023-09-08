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Россияне запустили несколько групп "Шахедов" на юг Украины

"Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 02:18
Россияне запустили несколько групп Шахедов на юг Украины
фото army-technology.com

7 сентября около 22.00 Воздушные силы зафиксировали несколько групп ударных беспилотников "Шахедов". 

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: "Шахеды" оккупанты запустили из Чауды в Крыму и Приморско-Ахтарска, что на Кубани в России.

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Около полуночи стало известно, что группа беспилотников приближается к устью Дуная. 

В 1.05 Воздушные силы сообщили, что группа ударных БпЛА приближаєтся к Одессе. Тревога объявлена только в Одесской области.

В 1.28 объявлена угроза применения ударных БПЛА в Херсонской и Николаевской областях.

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Военные сообщили, что группа "Шахедов" зафиксирована на севере Херсонщины и движется в западном направлении.

В 2.14 стало известно, что очередная группа ударных БпЛА движется в сторону Одессы из акватории Черного моря.

Предыстория: В ночь на 7 сентября в результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание; водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.

Темы: беспилотникивойна
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