Россияне ударили по зданию полиции и офисам в Кривом Роге: убили человека и ранили еще 52

Один человек погиб и по меньшей мере 52 получили ранения в результате удара россиян по админзданию полиции в Кривом Роге утром 8 сентября, спасательная операция завершена.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram, ГСЧС

Прямая речь Клименко: "Кривой Рог. Прилет по центру города. Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ КЛИМЕНКО

Детали: В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 12:30 пострадали 52 человека.

По данным Вилкула, 19 человек находятся в больнице, из них 3 тяжелых с политравмой в операционном зале.

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Глава Нацполиции Иван Выгивский уточнил, что очередной акт российского террора "унес жизнь вольнонаемного работника полиции охраны".

Фото прокуратуры

По данным Лысака, повреждены 3 админздания и 7 жилых домов, среди которых − многоэтажка. Пожар, который возник в гаражах, уже локализован. Обследование территории продолжается.

Фото из telegram ЛЫсака

Ранее Вилкул сообщил, что вражеская ракета попала в админздание, в котором было несколько офисов, в том числе офис его фонда "Украинская перспектива".

По его словам, 5 пострадавших были госпитализированы.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ КЛИМЕНКО

"Разворачиваем штаб помощи людям в Школе искусств (бывший Центрально-Городской райком) за памятником Святому Николаю. Людям будет оказана помощь строительными материалами, сбор заявок на помощь из городского бюджета за поврежденное имущество и прочее", − сообщил Вилкул.

фото ГСЧС

Сейчас полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы.

ГСЧС призывает местных не приближаться к месту работы экстренных служб в целях безопасности.

фото ГСЧС

Спасатели также развернули Пункт экстренной психологической помощи.

Фото МВД

Обновлено: В 11:46 руководитель Криворожской РВА Евгений Ситниченко сообщил, что спасательная операция в Кривом Роге завершена − ГСЧС закончили поиски, больше никого нет под завалами.

Сейчас коммунальщики продолжают уборку на месте удара.

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