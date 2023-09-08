Россияне сбросили авиабомбу на Херсонщину: 3 погибших, 5 раненых

В результате сброса авиабомбы на село Одрадокаменка Херсонской области погибли трое гражданских и получили ранения еще 5.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пресс-служба Офиса генпрокурора

Прямая речь: "В Одрадокаменке российская авиабомба убила трех гражданских - 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения".

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Детали: Клименко сообщил, что на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры.

Обновлено: Офис генпрокурора сообщил о 5 раненых в результате обстрела, двое из них госпитализированы. Атаку осуществили около 09:10.

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