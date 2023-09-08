Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне сбросили авиабомбу на Херсонщину: 3 погибших, 5 раненых

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 сентября 2023, 12:09
Россияне сбросили авиабомбу на Херсонщину: 3 погибших, 5 раненых
фото из соцсетей Клименко

В результате сброса авиабомбы на село Одрадокаменка Херсонской области погибли трое гражданских и получили ранения еще 5.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegramпресс-служба Офиса генпрокурора

Прямая речь: "В Одрадокаменке российская авиабомба убила трех гражданских - 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения".

Реклама:

Детали: Клименко сообщил, что на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры.

Обновлено: Офис генпрокурора сообщил о 5 раненых в результате обстрела, двое из них госпитализированы. Атаку осуществили около 09:10.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Херсонская областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине подорвались трое саперов
В Олешках подорвали авто с двумя работниками ФСБ, которые пытали украинцев
Россияне утром били по Херсону и области: есть погибший и раненые
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: