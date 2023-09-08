Польша начнет производить противотанковые комплексы Javelin

В Польше будут производить ракеты для американских противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: Компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Javelin Joint Venture (JJV) заключили соглашение о производстве ПТРК в Польше. Ответственность за реализацию проекта несет предприятие Mesko SA.

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По словам члена правления по вопросам развития Mesko SA Пшемыслава Ковальчука, в Польше будут разрабатывать не пусковую установку или ее компоненты, а ракеты к этому комплексу.

"Основным подрядчиком будет завод Mesko, дополнительно, по некоторым деталям, нас поддержат заводы и компании Polish Armaments Group, которые уже производят компоненты и участвуют в цепочках поставок американских партнеров", – отметил он.

Ковальчук заверил, что это соглашение не означает отказа от производства ракет Pirat в рамках совместной польско-украинской разработки. Он уточнил, что Pirat проходит процесс сертификации и должен заполнить другой пробел на рынке, чем Javelin.

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Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал письмо о намерениях профинансировать строительство второй линии производства гаубиц Krab.

Перед этим министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерениях производить в стране южнокорейскую военную технику.

Кроме того, Польша создает у себя производство комплектующих для американских истребителей F-16.