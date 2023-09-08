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УП встретила зятя Червоненко дома у российского олигарха

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 18:53
УП встретила зятя Червоненко дома у российского олигарха
Скриншот, видео УП

Журналистам УП удалось зафиксировать зятя экс-депутата Евгения Червоненко Алексея Кавылина на вилле у российского подсанкционного олигарха Вячеслава Кантора в Женеве.

Источник: расследование "Украинской правды" "Лондонград 2. УП нашла родственника украинского политика дома у российского олигарха"

Детали: По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, сейчас Червоненко имеет отношение к главному управлению разведки.

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В то же время УП удалось заснять зятя служащего ГУР МОУ на вилле российского олигарха Кантора в Женеве.

Кавылин с 2016 по 2019 гг. был руководителем главного управления государственной фискальной службы в Киевской области.

В комментарии УП Кавылин заявил, что "не помнит" был ли в Женеве в доме Кантора 17 июля 2023 года.

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На уточняющий вопрос, зять Червоненко заявил, что "это невозможно".

Сам Червоненко на вопрос о своем зяте в доме Кантора заявил, что "не любит, когда подсматривают в трусы". Он заявил, что с Кантором его связывают долгие годы отношений. В частности, Червоненко был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, а Кантор - был президентом этого объединения.

Он заявил, что его зять работает и живет в Украине. Червоненко намекнул, что его зять не без причины ездит за границу с помощью официальных разрешений или писем. Экс-нардеп заявил, что Кавылин мог спокойно стать одним из главных героев "Батальона Монако", но не сделал этого.

По информации УП, зять Червоненко с начала года 5 раз выезжал из Украины, в том числе по письмам ГУР МОУ. Во время одной из поездок Кавылин останавливался в доме российского подсанкционного олигарха.

До начала полномасштабного вторжения Червоненко активно продвигал пророссийские нарративы.

В 2023 году во время большой войны Червоненко замечали в компании россиян, в частности, недавно он снялся в клипе российского певца шансона Евгения Кемеровского, где пели о "дружбе" двух народов.

Сейчас Кантор находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины.

Темы: олигархиРосcияВеликобританиявойна
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