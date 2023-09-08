В ГУР считают, что информацию о Маске и работе Starlink над Крымом надо проверить

Представитель ГУР считает, что информацию о том, что миллиардер Илон Маск приказал отключить Starlink над Крымом для срыва атаки на флот РФ, надо тщательно проверить.

Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Для того, чтобы разобраться, что произошло нужно назначить какую-то группу, которая посмотрит, что это было, насколько эта информация правдива".

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Детали: По словам Скибицкого, в начале полномасштабного вторжения было много разных недоразумений из-за неумения использовать Starlink. Также было много технических проблем связанных с эксплуатацией этой системы.

Он добавил, что информационная кампания, которую проводит Россия, очень влияет на подачу информации.

При этом Скибицкий не опроверг и не подтвердил проведение операции, в рамках которой Украина пыталась атаковать флот россиян.

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По его словам, проводится очень много мероприятий различными спецслужбами.

Напомним: