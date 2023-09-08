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В ГУР считают, что информацию о Маске и работе Starlink над Крымом надо проверить

Алена МазуренкоПятница, 8 сентября 2023, 23:01
В ГУР считают, что информацию о Маске и работе Starlink над Крымом надо проверить
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ, ФОТО ГУР МИНОБОРОНЫ

Представитель ГУР считает, что информацию о том, что миллиардер Илон Маск приказал отключить Starlink над Крымом для срыва атаки на флот РФ, надо тщательно проверить.

Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Для того, чтобы разобраться, что произошло нужно назначить какую-то группу, которая посмотрит, что это было, насколько эта информация правдива".

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Детали: По словам Скибицкого, в начале полномасштабного вторжения было много разных недоразумений из-за неумения использовать Starlink. Также было много технических проблем связанных с эксплуатацией этой системы.

Он добавил, что информационная кампания, которую проводит Россия, очень влияет на подачу информации.

При этом Скибицкий не опроверг и не подтвердил проведение операции, в рамках которой Украина пыталась атаковать флот россиян.

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По его словам, проводится очень много мероприятий различными спецслужбами.

Напомним:

  • Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
  • Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он говорит о "необходимости перемирия".

Темы: разведкаМаск
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