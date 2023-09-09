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США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 сентября 2023, 02:36
США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине – СМИ
ATACMS, фото Getty Images

Соединенные Штаты, вероятно, включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Источник: ABC News со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.

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Один из чиновников отметил, что ATACMS "приближаются" (к Украине - ред.). Однако чиновник добавил, что планы о предоставлении военной помощи могут меняться до официального объявления.

Другой чиновник сказал, что решение о предоставлении ракет уже "на столе" и, вероятно, ATACMS будут включены в будущий пакет помощи в сфере безопасности.

Он добавил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, до того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

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Напомним: Администрация президента США Джо Байдена отказывалась передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS несмотря на просьбы со стороны Киева и давление американских законодателей.

Что предшествовало: По данным New York Times, в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли отправлять Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

В то же время во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.

Темы: помощь УкраинеСШАоружиевойна
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