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Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины: двое раненых

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 сентября 2023, 03:58
Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины: двое раненых
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья Сумщины, зафиксирован 61 взрыв.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Середино-Будская, Великописаревская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская громады.

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По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 8 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.

По Великописаревской громаде с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел, 5 взрывов. В результате обстрела повреждено 1 частное домовладение. Также был 1 взрыв БпЛА.

На Эсманскую общину россияне сбросили 5 мин.

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По Хотинской общине осуществлен минометный обстрел, 26 взрывов. В результате одного из обстрелов получил телесные повреждения мирный житель. Также повреждено помещение дома культуры.

В Белопольской громаде был обстрел из ствольной артиллерии, 3 взрыва. В результате обстрела ранено гражданское лицо, которое госпитализировано в медицинское учреждение. Также был 1 взрыв из миномета.

Краснопольская громада: с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 8 взрывов, в результате обстрела повреждено 1 частное домовладение.

По Юнаковской громаде зафиксирован минометный обстрел, 8 взрывов.

Напомним: Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удары по городам Сумы и Запорожье, в результате чего по меньшей мере 5 человек получили ранения.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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