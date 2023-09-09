Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Контрнаступление Сил обороны заставило оккупантов изменить систему управления – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 сентября 2023, 04:58
Контрнаступление Сил обороны заставило оккупантов изменить систему управления – ISW
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Аналитики Институт изучения войны (ISW) заметили, что наступление Сил обороны заставило россиян изменить систему управления и командования, а также адаптировать системы РЭБ для защиты от украинских беспилотников.

Источник: ISW

Детали: В отчете военных аналитиков говорится, что "российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией".

Реклама:

Поэтому, по данным Центра безопасности и новых технологий (CSET), российские войска перенесли штабы за пределы досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты за хорошо защищенными позициями.

Кроме того, указывают эксперты, ограничения артиллерии РФ в Украине побуждают российских военных менять "огневую доктрину", которая меняет объем обстрелов на их точность.

В CSET заявляют, что российские войска усилили связь между разведывательными системами и артиллерийскими подразделениями для повышения точности огня, "поскольку оккупанты сталкиваются с растущими ограничениями в отношении их способности использовать массированный непрямой огонь".

ВИДЕО ДНЯ

По данным аналитиков, россиянам не хватает боеприпасов для ведения массированного непрямого огня. Это объясняется тем, что оккупанты "испытывают трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов к линии фронта и видят, что эффективность массированных ударов уменьшается".

В обзоре указывают и на то, что в Королевском институте объединенных служб (RUSI) заявили, что оккупанты пытаются улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений без особой подготовки.

Отмечается, что войска РФ адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным RUSI, российские силы рассредоточивают системы "Поле-21" и рассматривают их как одноразовые системы РЭБ, чтобы обеспечить широкую защиту от ударов украинских БпЛА.

Ключевые выводы ISW за 8 сентября:

  • По сообщениям, российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией.
  • Ограничения артиллерии в Украине, по сообщениям, побуждают российских военных ускорить долговременные усилия по внедрению огневого построения, которое отдает предпочтение точности, а не объему огня.
  • Также сообщается, что российские войска адаптируют свое развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы.
  • По сообщениям, украинские силы продолжали продвигаться к югу от Бахмута и к югу от Роботино на западе Запорожской области, но 8 сентября не получили никаких подтвержденных успехов.
  • В ночь с 7 на 8 сентября российские войска совершили еще одну серию ударов с беспилотников "Шахед-131/136" по Одесской области.
  • МИД России отреагировал на недавние признаки того, что правительство Армении может поставить под сомнение свои десятилетиями сложившиеся отношения с Россией в сфере безопасности.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово, вблизи Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не осуществили никаких подтвержденных продвижений 8 сентября.
  • NYT со ссылкой на западные, африканские и российские источники сообщило, что российские разведывательные структуры борются за контроль над активами и операциями группы "Вагнера" в Африке.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают проводить незаконные псевдовыборы на оккупированной территории Украины. Российские оккупационные чиновники в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях объявили о начале голосования на оккупированных территориях 8 сентября.

Темы: войнаРосcияконтрнаступлениеВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии
В ГУР считают, что информацию о Маске и работе Starlink над Крымом надо проверить
МАГАТЭ наблюдает усиление военной активности вокруг ЗАЭС
США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине – СМИ
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: