Контрнаступление Сил обороны заставило оккупантов изменить систему управления – ISW

Аналитики Институт изучения войны (ISW) заметили, что наступление Сил обороны заставило россиян изменить систему управления и командования, а также адаптировать системы РЭБ для защиты от украинских беспилотников.

Источник: ISW

Детали: В отчете военных аналитиков говорится, что "российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией".

Реклама:

Поэтому, по данным Центра безопасности и новых технологий (CSET), российские войска перенесли штабы за пределы досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты за хорошо защищенными позициями.

Кроме того, указывают эксперты, ограничения артиллерии РФ в Украине побуждают российских военных менять "огневую доктрину", которая меняет объем обстрелов на их точность.

В CSET заявляют, что российские войска усилили связь между разведывательными системами и артиллерийскими подразделениями для повышения точности огня, "поскольку оккупанты сталкиваются с растущими ограничениями в отношении их способности использовать массированный непрямой огонь".

ВИДЕО ДНЯ

По данным аналитиков, россиянам не хватает боеприпасов для ведения массированного непрямого огня. Это объясняется тем, что оккупанты "испытывают трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов к линии фронта и видят, что эффективность массированных ударов уменьшается".

В обзоре указывают и на то, что в Королевском институте объединенных служб (RUSI) заявили, что оккупанты пытаются улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений без особой подготовки.

Отмечается, что войска РФ адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным RUSI, российские силы рассредоточивают системы "Поле-21" и рассматривают их как одноразовые системы РЭБ, чтобы обеспечить широкую защиту от ударов украинских БпЛА.

Ключевые выводы ISW за 8 сентября: