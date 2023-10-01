Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенат США будет работать, чтобы предоставить критически важную поддержку Украине – заявление

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 04:53
Сенат США будет работать, чтобы предоставить критически важную поддержку Украине – заявление
Фото: AP Photo / Jose Luis Magana

В США после принятия бюджета о временном финансировании, где не включена помощь Украине, сенаторы подтвердили свою преданность Украине в редком двухпартийном заявлении лидеров Сената.

Источник: ABCNews

Детали: После одобрения Палатой представителей США временного финансирования правительства Сенат утвердил законопроект, чтобы не допустить "шатдауна".

Реклама:

Сенаторы говорят, что, хотя они приветствуют временный бюджет, он "оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными".

Дословно: "В ближайшие недели мы ожидаем, что Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало предоставлять критически важную и устойчивую безопасность и экономическую поддержку Украине".

Напомним, заявление было сделано после того, как Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
США
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана – заявление Байдена
Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна
В Конгрессе призвали отказать Украине в помощи, чтобы избежать шатдауна
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: