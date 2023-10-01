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Сенат США будет работать, чтобы предоставить критически важную поддержку Украине – заявление

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 04:53
Сенат США будет работать, чтобы предоставить критически важную поддержку Украине – заявление
Фото: AP Photo / Jose Luis Magana

В США после принятия бюджета о временном финансировании, где не включена помощь Украине, сенаторы подтвердили свою преданность Украине в редком двухпартийном заявлении лидеров Сената.

Источник: ABCNews

Детали: После одобрения Палатой представителей США временного финансирования правительства Сенат утвердил законопроект, чтобы не допустить "шатдауна".

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Сенаторы говорят, что, хотя они приветствуют временный бюджет, он "оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными".

Дословно: "В ближайшие недели мы ожидаем, что Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало предоставлять критически важную и устойчивую безопасность и экономическую поддержку Украине".

Напомним, заявление было сделано после того, как Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.

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Темы: США
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