Сенат США будет работать, чтобы предоставить критически важную поддержку Украине – заявление
В США после принятия бюджета о временном финансировании, где не включена помощь Украине, сенаторы подтвердили свою преданность Украине в редком двухпартийном заявлении лидеров Сената.
Источник: ABCNews
Детали: После одобрения Палатой представителей США временного финансирования правительства Сенат утвердил законопроект, чтобы не допустить "шатдауна".
Сенаторы говорят, что, хотя они приветствуют временный бюджет, он "оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными".
Дословно: "В ближайшие недели мы ожидаем, что Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало предоставлять критически важную и устойчивую безопасность и экономическую поддержку Украине".
Напомним, заявление было сделано после того, как Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.