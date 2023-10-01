В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам

На выборах в Словакии, по предварительным результатам после подсчета почти всех голосов, победу одержала антиукраинская партия экс-премьера Роберта Фицо.

Источник: Aktuality, "Европейская правда"

Детали: По результатам обработки более 99% протоколов, больше всего голосов получила Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо – 23,29%.

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На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия", близкая к действующему президенту Зузане Чапутовой, с 17,07%. Напомним, один из экзитполов прогнозировал, что "Прогрессивная Словакия" опередит партию Фицо с более чем 23% голосов.

На третьем месте партия "Голос" экс-премьера Петера Пеллегрини с 14,96%. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.

Блок OL'aNO+ экс-премьера Игоря Матовича набрал 9,01%.

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Партия SaS получила 6,22%, Христианско-демократическое движение – 6,9%.

Ультраправая партия "Республика" предварительно получает 4,79% и не проходит в парламент. Однако Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко, также известная антиукраинскими настроениями, все же преодолела проходной барьер с 5,67% – что, впрочем, меньше, чем ей ранее прогнозировали соцопросы.

С такими результатами распределение мандатов может выглядеть следующим образом: партия Фицо – 42, "Прогрессивная Словакия" – 31, "Голос" Пеллегрини – 27, блок Матовича – 16, христианские демократы – 13, SaS – 11, Словацкая национальная партия – 10.

Напомним: Голосование на досрочных выборах в Словакии проходило в субботу 30 сентября.

Несколько часов назад сообщалось, что первое место по результатам выборов в Словакии может занять партия "Прогрессивная Словакия", которая выступает за сохранение сильной поддержки Украины и близка к президенту Зузане Чапутовой.

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