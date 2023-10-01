Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 09:17
В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам
фото: getty

На выборах в Словакии, по предварительным результатам после подсчета почти всех голосов, победу одержала антиукраинская партия экс-премьера Роберта Фицо.

Источник: Aktuality, "Европейская правда"

Детали: По результатам обработки более 99% протоколов, больше всего голосов получила Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо – 23,29%.

Реклама:

На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия", близкая к действующему президенту Зузане Чапутовой, с 17,07%. Напомним, один из экзитполов прогнозировал, что "Прогрессивная Словакия" опередит партию Фицо с более чем 23% голосов.

На третьем месте партия "Голос" экс-премьера Петера Пеллегрини с 14,96%. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.

Блок OL'aNO+ экс-премьера Игоря Матовича набрал 9,01%.

ВИДЕО ДНЯ

Партия SaS получила 6,22%, Христианско-демократическое движение – 6,9%.

Ультраправая партия "Республика" предварительно получает 4,79% и не проходит в парламент. Однако Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко, также известная антиукраинскими настроениями, все же преодолела проходной барьер с 5,67% – что, впрочем, меньше, чем ей ранее прогнозировали соцопросы.

С такими результатами распределение мандатов может выглядеть следующим образом: партия Фицо – 42, "Прогрессивная Словакия" – 31, "Голос" Пеллегрини – 27, блок Матовича – 16, христианские демократы – 13, SaS – 11, Словацкая национальная партия – 10.

Напомним: Голосование на досрочных выборах в Словакии проходило в субботу 30 сентября.

Несколько часов назад сообщалось, что первое место по результатам выборов в Словакии может занять партия "Прогрессивная Словакия", которая выступает за сохранение сильной поддержки Украины и близка к президенту Зузане Чапутовой.

Смотрите видео "ЕП" о 12 топ-политиках Словакии, где мы весело, но экспертно рассказываем о тех, кто является союзником Путина, а кто – настоящим другом Украины.

Читайте также объяснение о том, кто мог остановить победу антиукраинских сил на выборах в Словакии.

Темы: Словакиявиборыпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей

Столтенберг: События в Израиле не повлияют на поддержку Украины от НАТО

Politico: Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 на базе ВВС США

видеоАрмия Израиля заявила, что провела рейды в секторе Газа 

фотоСБУ задержала в Днепре директора завода, который продавал РФ оборудование для военных баз

фотоБелый дом: Северная Корея передала России 1000 "контейнеров с военным оборудованием"

Все новости...
Словакия
Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол
Столтенберг: Кто бы ни пришел к власти в Словакии, она будет поддерживать Украину
В Еврокомиссии видят в словацких выборах "тест на устойчивость" к российской дезинформации
Последние новости
04:08
Российские войска готовятся к обороне на левом берегу Херсонской области и в Крыму – ISW
03:38
Азербайджан планирует вторжение в Армению – Politico
02:37
Премьер-министр Израиля в обращении к нации: "Это только начало" 
01:47
Объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
01:33
США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле – CNN
00:47
В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей
00:18
видеоВ оккупированной Донецкой области возле Иловайска занялся масштабный пожар на газопроводе
23:50
Покупатели СПГ в Азии откладывают поставки: из-за риска войны на Ближнем Востоке выросли цены
23:38
Премьер Швеции заявил, что у Турции больше нет требований для их членства в НАТО
23:14
Французская TotalEnergies подписала 27-летнее соглашение с Катаром на поставки сжиженного газа
Все новости...
Реклама: