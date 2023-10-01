Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 09:17
В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам
фото: getty

На выборах в Словакии, по предварительным результатам после подсчета почти всех голосов, победу одержала антиукраинская партия экс-премьера Роберта Фицо.

Источник: Aktuality, "Европейская правда"

Детали: По результатам обработки более 99% протоколов, больше всего голосов получила Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо – 23,29%.

Реклама:

На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия", близкая к действующему президенту Зузане Чапутовой, с 17,07%. Напомним, один из экзитполов прогнозировал, что "Прогрессивная Словакия" опередит партию Фицо с более чем 23% голосов.

На третьем месте партия "Голос" экс-премьера Петера Пеллегрини с 14,96%. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.

Блок OL'aNO+ экс-премьера Игоря Матовича набрал 9,01%.

ВИДЕО ДНЯ

Партия SaS получила 6,22%, Христианско-демократическое движение – 6,9%.

Ультраправая партия "Республика" предварительно получает 4,79% и не проходит в парламент. Однако Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко, также известная антиукраинскими настроениями, все же преодолела проходной барьер с 5,67% – что, впрочем, меньше, чем ей ранее прогнозировали соцопросы.

С такими результатами распределение мандатов может выглядеть следующим образом: партия Фицо – 42, "Прогрессивная Словакия" – 31, "Голос" Пеллегрини – 27, блок Матовича – 16, христианские демократы – 13, SaS – 11, Словацкая национальная партия – 10.

Напомним: Голосование на досрочных выборах в Словакии проходило в субботу 30 сентября.

Несколько часов назад сообщалось, что первое место по результатам выборов в Словакии может занять партия "Прогрессивная Словакия", которая выступает за сохранение сильной поддержки Украины и близка к президенту Зузане Чапутовой.

Смотрите видео "ЕП" о 12 топ-политиках Словакии, где мы весело, но экспертно рассказываем о тех, кто является союзником Путина, а кто – настоящим другом Украины.

Читайте также объяснение о том, кто мог остановить победу антиукраинских сил на выборах в Словакии.

Темы: Словакиявиборыпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Словакия
Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол
Столтенберг: Кто бы ни пришел к власти в Словакии, она будет поддерживать Украину
В Еврокомиссии видят в словацких выборах "тест на устойчивость" к российской дезинформации
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: