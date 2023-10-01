Министр обороны США заверил Умерова, что поддержка Украины будет продолжаться

Умеров и Остин, фото из Facebook украинского министра

Министр обороны Рустем Умеров после разговора с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что украинские воины и в дальнейшем будут иметь сильную поддержку от США на поле боя.

Источник: Умеров в Facebook

Дословно: "Сегодня имел телефонный разговор с моим американским коллегой, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь со стороны США.

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Министр Остин заверил меня, что поддержка США для Украины будет продолжаться.

Наши воины и в дальнейшем будут иметь сильную поддержку на поле боя".