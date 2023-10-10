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Конгрессмен Маккарти готов вернуться на должность спикера Палаты представителей

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 12:55
Конгрессмен Маккарти готов вернуться на должность спикера Палаты представителей
Фото: Getty Images

Конгрессмен Кевин Маккарти не исключил, что вернется на должность спикера, если Республиканская конференция Палаты представителей не сможет принять решение о его замене.

Источник: "Европейская правда", The Hill со ссылкой на заявление конгрессмена в радиопередаче "Шоу Хью Хьюитта"

Детали: В ответ на вопрос, будет ли он снова исполнять обязанности спикера, если республиканцы зайдут в тупик относительно его замены, Маккарти сказал, что готов вернуться, если так решит конференция республиканцев.

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"Все, что захочет конференция, я сделаю. Я думаю, что мы должны быть сильными. Я думаю, что мы должны быть едиными", – подчеркнул конгрессмен.

При этом Маккарти защищает свое решение о временном федеральном финансировании для избежания шатдауна за счет голосов демократов, указывая на войну, вспыхнувшую в Израиле.

"Это они хотели закрытия правительства. Мы бы не платили нашим военным, пока мы отправляем туда наши военные корабли – 30 тысяч американских мужчин и женщин в наших вооруженных силах на Ближнем Востоке не получали бы зарплату прямо сейчас. Какими бы слабыми мы были бы сейчас?" – отметил он.

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Некоторые республиканцы, такие как Джон Дуарте и Том МакКлинток, утверждают, что Маккарти надо восстановить в должности спикера, особенно в свете новой войны в Израиле.

Во вторник в Палате представителей состоится форум кандидатов, а в среду – внутренние выборы на конференции.

Напомним, 3 октября Маккарти прогнозируемо лишился своей должности под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

Он стал спикером Палаты представителей только с 15-й попытки в январе 2023 года после заключения соглашения с ультраправыми республиканцами. Оно, среди прочего, предусматривало, что motion to vacate может быть инициировано только одним конгрессменом.

Этот механизм стал рычагом влияния ультраправых на Маккарти, поскольку – как и показало голосование во вторник – Демократическая партия не поддержала бы спикера в случае, если бы был вынесен вопрос о его отставке.

Инициатором отставки Маккарти стал представитель ультраправого крыла его партии Мэтт Гейц, который выразил возмущение принятием резолюции о временном федеральном финансировании во избежание шатдауна за счет голосов демократов.

Хотя в этой резолюции не были предусмотрены средства для финансирования помощи Украине, Гейц утверждал, якобы Маккарти заключил "тайное соглашение" с президентом США Джо Байденом об одобрении поддержки Киеву в его борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Известно, что сам Маккарти не выступает принципиально против предоставления Украине военной и другой помощи – в отличие от ультраправых "коллег", но публично требовал от администрации Байдена гарантировать подотчетность по потраченным средствам, а от украинской стороны – "план победы" в войне.

Темы: СШАвиборы
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