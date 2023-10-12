Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша проведет крупнейшие в Европе учения сухопутных войск

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 октября 2023, 04:54
Польша проведет крупнейшие в Европе учения сухопутных войск
Польское войско, фото PAP

Более 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО в следующем году прибудут в Польшу на крупнейшие в Европе учения сухопутных войск Dragon-24.

Источник: новоназначенный начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула на полигоне Нова Демба на юго-востоке Польши, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Всего в них примут участие около 20 тыс. человек: 15 тыс. военнослужащих польской армии и 5 тыс. военнослужащих из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании".

Реклама:

Детали: По его словам, Dragon-24 будут крупнейшими в следующем году учениями сухопутных войск в Европе.

В учениях Dragon-24 должны принять участие подразделения сухопутных войск ВС Польши, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Турции, Словении и Албании. Эти учения будут самыми масштабными на восточном фланге НАТО за последние более 10 лет.

Темы: ПольшаНАТОВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

видеоПутин в Китае появился с ядерным чемоданом

Все новости...
Польша
Из-за конфликта в военном руководстве топ-командующие Польши подали в отставку - СМИ
Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы
В Польше будут судить украинца, незаконно перевозившего мигрантов
Последние новости
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций против войны в Газе арестованы возле Капитолия – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
23:38
обновленоВ Суммах "Шахед" попал в объект инфраструктуры
Все новости...
Реклама: