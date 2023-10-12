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Польша проведет крупнейшие в Европе учения сухопутных войск

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 октября 2023, 04:54
Польша проведет крупнейшие в Европе учения сухопутных войск
Польское войско, фото PAP

Более 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО в следующем году прибудут в Польшу на крупнейшие в Европе учения сухопутных войск Dragon-24.

Источник: новоназначенный начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула на полигоне Нова Демба на юго-востоке Польши, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Всего в них примут участие около 20 тыс. человек: 15 тыс. военнослужащих польской армии и 5 тыс. военнослужащих из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании".

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Детали: По его словам, Dragon-24 будут крупнейшими в следующем году учениями сухопутных войск в Европе.

В учениях Dragon-24 должны принять участие подразделения сухопутных войск ВС Польши, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Турции, Словении и Албании. Эти учения будут самыми масштабными на восточном фланге НАТО за последние более 10 лет.

Темы: ПольшаНАТОВооруженные силы
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