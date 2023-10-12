Защитники сдерживают штурмы россиян возле Авдеевки, за сутки 55 боестолкновений - Генштаб

В течение суток на фронте состоялось 55 боевых столкновений, у Авдеевки защитники отбили 7 атак россиян и еще 7 возле четырех населенных пунктов Донецкой области, оккупанты тщетно пытались вернуть утраченные позиции около Роботино Запорожской области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Сообщается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Поповки и Середины Буды Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Бучки Черниговской области; Мефедовка, Середина-Буда, Фотовиж, Чуйковка, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спирное, Веселое, Северск Донецкой области. Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области, и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Ивановское, Клещеевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 7 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 9 артиллерийских средств противника.