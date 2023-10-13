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Силы обороны отбили полсотни атак врага на 6 направлениях − Генштаб

Ирина БалачукПятница, 13 октября 2023, 07:22
Силы обороны отбили полсотни атак врага на 6 направлениях − Генштаб
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские воины отбили десятки атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения.

Источник: отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 13 октября в Facebook

Детали: В общем враг нанес 4 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Оккупанты нанесли авиационные удары по десяткам населенных пунктов, под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области, где украинские защитники отбили более 5 атак врага.

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На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток прорвать украинскую оборону, однако безуспешно. Защитники отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 − по пунктам управления и 4 − по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника.

 

Темы: войнаГенштаб
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