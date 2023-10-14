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Польша эвакуировала из Израиля более 1500 поляков и граждан других стран

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 17:17
Польша эвакуировала из Израиля более 1500 поляков и граждан других стран
эвакуация из Израиля польским самолетом, фото Генштаба Польши

Польша завершила операцию по эвакуации своих граждан, которые захотели уехать из Израиля, были эвакуированы также граждане других стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Генштаб Польши

Детали: Эвакуационные рейсы из Тель-Авива выполняли военно-транспортными самолетами.

В рамках операции, которую назвали NEON, польские военные забрали из Израиля 1504 человек – граждан Польши, а также граждан других государств.

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Что предшествовало: Эвакуационные рейсы на этой неделе организовала также Франция и другие европейские страны, поскольку ряд компаний приостановили сообщение с Тель-Авивом и вылететь обычными коммерческими авиарейсами стало сложнее.

МИД Британии в четверг объявил об эвакуации семей британских дипломатов из Израиля в качестве "меры предосторожности".

Читайте подробную статью о том, как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.

Темы: ПольшаИзраильэвакуация
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