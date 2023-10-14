Польша эвакуировала из Израиля более 1500 поляков и граждан других стран
Польша завершила операцию по эвакуации своих граждан, которые захотели уехать из Израиля, были эвакуированы также граждане других стран.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Генштаб Польши
Operacja #NEON - zadanie wykonane! Żołnierze #WojskoPolskie ewakuowali z Izraela 1504 obywateli 🇵🇱 oraz osób z innych krajów.
Drodzy pasażerowie cieszymy się, że jesteście bezpieczni!
✔️ Dziękujemy załogom transportowców za wysiłek i wytrwałość!
❗️Pozostajemy w gotowości❗️ pic.twitter.com/diDJxzZmlfРеклама:— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) October 14, 2023
Детали: Эвакуационные рейсы из Тель-Авива выполняли военно-транспортными самолетами.
В рамках операции, которую назвали NEON, польские военные забрали из Израиля 1504 человек – граждан Польши, а также граждан других государств.
Что предшествовало: Эвакуационные рейсы на этой неделе организовала также Франция и другие европейские страны, поскольку ряд компаний приостановили сообщение с Тель-Авивом и вылететь обычными коммерческими авиарейсами стало сложнее.
МИД Британии в четверг объявил об эвакуации семей британских дипломатов из Израиля в качестве "меры предосторожности".
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