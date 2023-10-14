Россияне ударили по Днепровскому рынку Херсона

В субботу днем российские войска ударили по Днепровскому рынку Херсона, обошлось без пострадавших.

Источник: начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Facebook

Дословно: "Около 15.00 российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега ударили по Херсону! Попали в районе одного из рынков".

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Детали: Сначала Мрочко сообщил, что, по предварительной информации, ранены два человека, однако впоследствии уточнил, что раненых на Днепровском рынке Херсона нет.

"Свидетели объясняют это только тем, что рабочий день закончился и покупателей почти не было. Оставались единичные продавцы и владельцы возле своих магазинов", - отметил начальник ГВА.

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Позже он опубликовал видео ликвидации последствий обстрела на Днепровском рынке Херсона.