Россияне ударили по Днепровскому рынку Херсона
Суббота, 14 октября 2023, 17:34
В субботу днем российские войска ударили по Днепровскому рынку Херсона, обошлось без пострадавших.
Источник: начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Facebook
Дословно: "Около 15.00 российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега ударили по Херсону! Попали в районе одного из рынков".
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Детали: Сначала Мрочко сообщил, что, по предварительной информации, ранены два человека, однако впоследствии уточнил, что раненых на Днепровском рынке Херсона нет.
"Свидетели объясняют это только тем, что рабочий день закончился и покупателей почти не было. Оставались единичные продавцы и владельцы возле своих магазинов", - отметил начальник ГВА.
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Позже он опубликовал видео ликвидации последствий обстрела на Днепровском рынке Херсона.