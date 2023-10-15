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Россияне ударили ракетой по Запорожскому району

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 16:39
Россияне ударили ракетой по Запорожскому району
Запорожский район, Google maps

Российские войска в воскресенье днем нанесли ракетный удар по Запорожскому району.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Сегодня в 15:11 военнослужащими РФ нанесен ракетный удар по одной из сельских ТО Запорожского района.

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Ракета, тип которой сейчас устанавливается, упала на открытой территории".

Детали: Информация о разрушениях, погибших и травмированных пока не поступала.

Темы: Запорожьевойна
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