Россияне ударили ракетой по Запорожскому району
Воскресенье, 15 октября 2023, 16:39
Российские войска в воскресенье днем нанесли ракетный удар по Запорожскому району.
Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram
Дословно: "Сегодня в 15:11 военнослужащими РФ нанесен ракетный удар по одной из сельских ТО Запорожского района.
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Ракета, тип которой сейчас устанавливается, упала на открытой территории".
Детали: Информация о разрушениях, погибших и травмированных пока не поступала.