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Сейчас украинцы считают более важным членство в НАТО, чем в ЕС − опрос

Ирина БалачукСреда, 18 октября 2023, 10:07
Сейчас украинцы считают более важным членство в НАТО, чем в ЕС − опрос
Флаги НАТО и Украины. Фото иллюстративное с pixabay.com

54% украинцев сейчас считают большим приоритетом для Украины членство в НАТО, а не членство в Евросоюзе.

Источник: результаты опроса Киевского института социологии, проведенного 29 сентября − 9 октября

Дословно КМИС: "54% украинцев считают, что сейчас больший приоритет − членство в НАТО. Предпочитают членство в ЕС − 24% (остальные респонденты или ответили "ни то, ни другое" или не смогли вообще ответить). При этом во всех регионах больше тех, кто предпочитает НАТО, а не ЕС". 

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инфографИка КМИС

Детали: Социологи отмечают, что сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО.

Согласно опросам, проведенным в феврале 2023 года, 82% респондентов соглашались, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС.

В то же время в мае 92% украинцев хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% − членом НАТО.

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Среди самых больших мотивов поддержки вступления в ЕС украинцы называют обеспечение долгосрочной безопасности (59% респондентов относят это к топ-3 мотивов) и экономические перспективы (57%).

Впрочем, социологи отмечают, что и другие мотивы также выбрали достаточно много респондентов: будущее украинской демократии (44%, в частности, каждый пятый считает этот мотив важнейшим), обеспечение верховенства права (45%), международное признание места Украины в Европе (41%). 

 
инфографИка КМИС

Исследование проходило 29 сентября − 9 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

Отмечается, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: НАТОЕСсоциология
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