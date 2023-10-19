ВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО

Воздушные силы сообщили о дроне неустановленного типа и работе ПВО, из-за этого в трех областях объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Вражеский беспилотник неустановленного типа (предположительно разведывательный) на границе Киевской, Черкасской, Полтавской областях.

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Работает ПВО".

Обновлено: После 1:20 объявленную тревогу отменили во всех трех областях.