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ВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 октября 2023, 00:45
ВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
Российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост". Иллюстративное фото Генштаба

Воздушные силы сообщили о дроне неустановленного типа и работе ПВО, из-за этого в трех областях объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Вражеский беспилотник неустановленного типа (предположительно разведывательный) на границе Киевской, Черкасской, Полтавской областях.

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Работает ПВО".

Обновлено: После 1:20 объявленную тревогу отменили во всех трех областях.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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