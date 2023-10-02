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В нескольких областях была ракетная опасность и угроза вражеских БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 01:28
В нескольких областях была ракетная опасность и угроза вражеских БпЛА
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

В некоторых областях ночью 2 октября объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: После часа ночи в Николаевской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога.

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Воздушники предупредили о ракетной опасности и фиксации вражеских дронов.

Прямая речь ПС: "Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность!"

"На Херсонщине снова зафиксированы вражеские ударные БпЛА!"

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Обновлено: В 1:42 воздушники предупредили о ракетной опасности на Днепропетровщине. В области объявили воздушную тревогу.

Кроме того, ВС сообщили о вражеских "Шахедах", которые летят в направлении Кривого Рога.

В 2:15 о ракетной опасности сообщили в Кировоградской области, отбой которой объявили в 2:34.

В 2:55 отбой тревоги был объявлен в Днепропетровской области.

В 3:33 ПС сообщили об отбое угрозы в южных областях.

Что предшествовало: В воздушном пространстве Херсонщины вечером 1 октября была зафиксирована группа вражеских ударных беспилотников, движущихся в направлении Николаевщины.

Темы: воздушная тревогабеспилотникивойна
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