В нескольких областях была ракетная опасность и угроза вражеских БпЛА
В некоторых областях ночью 2 октября объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Детали: После часа ночи в Николаевской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога.
Воздушники предупредили о ракетной опасности и фиксации вражеских дронов.
Прямая речь ПС: "Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность!"
"На Херсонщине снова зафиксированы вражеские ударные БпЛА!"
Обновлено: В 1:42 воздушники предупредили о ракетной опасности на Днепропетровщине. В области объявили воздушную тревогу.
Кроме того, ВС сообщили о вражеских "Шахедах", которые летят в направлении Кривого Рога.
В 2:15 о ракетной опасности сообщили в Кировоградской области, отбой которой объявили в 2:34.
В 2:55 отбой тревоги был объявлен в Днепропетровской области.
В 3:33 ПС сообщили об отбое угрозы в южных областях.
Что предшествовало: В воздушном пространстве Херсонщины вечером 1 октября была зафиксирована группа вражеских ударных беспилотников, движущихся в направлении Николаевщины.