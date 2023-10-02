Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В нескольких областях была ракетная опасность и угроза вражеских БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 01:28
В нескольких областях была ракетная опасность и угроза вражеских БпЛА
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

В некоторых областях ночью 2 октября объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: После часа ночи в Николаевской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога.

Реклама:

Воздушники предупредили о ракетной опасности и фиксации вражеских дронов.

Прямая речь ПС: "Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность!"

"На Херсонщине снова зафиксированы вражеские ударные БпЛА!"

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 1:42 воздушники предупредили о ракетной опасности на Днепропетровщине. В области объявили воздушную тревогу.

Кроме того, ВС сообщили о вражеских "Шахедах", которые летят в направлении Кривого Рога.

В 2:15 о ракетной опасности сообщили в Кировоградской области, отбой которой объявили в 2:34.

В 2:55 отбой тревоги был объявлен в Днепропетровской области.

В 3:33 ПС сообщили об отбое угрозы в южных областях.

Что предшествовало: В воздушном пространстве Херсонщины вечером 1 октября была зафиксирована группа вражеских ударных беспилотников, движущихся в направлении Николаевщины.

Темы: воздушная тревогабеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
воздушная тревога
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности
Враг бьет по нескольким областям баллистикой, в Запорожье взрывы
Мэр румынского города против извещений о воздушной тревоге: Как будто в состоянии войны
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: