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Ситуация к югу от Роботино нестабильная, сложная и динамичная – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 04:58
Ситуация к югу от Роботино нестабильная, сложная и динамичная – ISW
украинские защитники, иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Специалисты Института изучения войны (ISW) называют ситуацию к югу от Роботино нестабильной, тактически она сложная и динамичная, поскольку важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что российские войска проводят тактические контратаки в районе Роботино как часть своей "глубокой обороны" (российская армия глубоко окопалась на временно оккупированных территориях Украины - ред.) против украинских наступательных операций на западе Запорожской области.

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При этом, говорят эксперты, ситуация к югу от Роботино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки, тактическая обстановка в этом районе является сложной и динамичной.

Что касается статуса группы "Вагнера", говорится в отчете, он остается неясным на фоне сообщений о переговорах о будущем сотрудничестве "Вагнера" с российским правительством.

Основные боевые элементы "ЧВК Вагнер" разбросаны по нескольким странам, включая Беларусь, Центральноафриканскую Республику, Ливию и Мали, и нет четко определенного единого лидера группировки.

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ISW пересмотрит свою оценку относительно перспектив возрождения группы "Вагнера" как эффективной военной организации, если она успешно восстановится как крупная унитарная организация под руководством Росгвардии, Министерства обороны России или подобных ведомств.

Ключевые выводы ISW за 1 октября:

  • Российские войска проводят тактические контратаки в районе Роботино в рамках "глубокой обороны" против украинских наступательных операций, продолжающихся на западе Запорожской области. Ситуация к югу от Роботино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.
  • Российское информационное пространство продолжает ложно изображать западную помощь Украине как эскалацию, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада.
  • Статус группы "Вагнера" остается неясным на фоне сообщений о переговорах о будущем сотрудничестве ЧВК с российским правительством.
  • ISW пересмотрит свою оценку перспектив "Вагнера" как эффективной военной организации, если она успешно восстановится как крупная унитарная организация в составе Росгвардии, Минобороны России или подобных организаций.
  • В ночь с 30 сентября на 1 октября российские войска совершили очередную серию ударов с беспилотников по Украине.
  • Российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Лиман, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, несколько продвинувшись в западной части Запорожской области.
  • Министерство обороны России официально объявило о начале очередного осеннего призывного цикла 2023 года 1 октября.

Темы: войнаЗапорожская областьконтрнаступление
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