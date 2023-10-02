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4 дрона сбили в Криворожском районе и на Херсонщине, но есть и попадания − Гуменюк

Ирина БалачукПонедельник, 2 октября 2023, 07:22
4 дрона сбили в Криворожском районе и на Херсонщине, но есть и попадания − Гуменюк
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами, 4 беспилотника сбили, но есть и попадания.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк

Прямая речь Геменюк: "Ночь была снова неспокойной. Враг применял и дроновые атаки, и использовал тактическую авиацию. Ночью враг применил 18 КАБов. Это снова направление на гражданскую инфраструктуру, на жилые районы. Повреждены и больница, и объекты критической инфраструктуры".

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Детали: Дроновая атака, по словам спикера, была не очень массовая − вероятно, оккупанты хотели разведать, где стоит ПВО.

Прямая речь Гуменюк: "Выпускали с юго-восточного направления, с Азовского побережья. Направили их не совсем привычным маршрутом. В основном через Херсонскую область, но очевидно было направление на Криворожский район. Там 3 дрона уничтожены, и один уничтожен на Херсонщине, но есть и попадание в одно из промышленных предприятий. Ударили дроны и на Херсонщине. Опять повреждена чисто гражданская инфраструктура − заводы сельскохозяйственного предприятия".

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Темы: беспилотникиДнепропетровская областьХерсонская областьвойна
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