Воздушные силы сбили 4 из 7 "Шахедов"
Понедельник, 2 октября 2023, 08:50
Ночью 2 октября Россия атаковала Украину 7 дронами-камикадзе типа "Шахед", 4 вражеских дрона удалось сбить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, спикер ВС Юрий Игнат в эфире марафона новостей
Дословно Воздушные силы: "Всего зафиксировано пуски 7 ударных БпЛА. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 4 "Shahed-131/136"".
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Детали: Россияне запустили свои "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ).
Спикер ВС Юрий Игнат в эфире марафона новостей добавил, что россияне также применяли и баллистическую ракету на одном из направлений.
"Еще уточняется, что с ней произошло", − отметил Игнат.
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Предыстория:
- Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что 3 дрона сбили в Днепропетровской области и 1 − в Херсонской. Но, по ее словам, были и попадания.