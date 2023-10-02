Воздушные силы сбили 4 из 7 "Шахедов"

Ночью 2 октября Россия атаковала Украину 7 дронами-камикадзе типа "Шахед", 4 вражеских дрона удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, спикер ВС Юрий Игнат в эфире марафона новостей

Дословно Воздушные силы: "Всего зафиксировано пуски 7 ударных БпЛА. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 4 "Shahed-131/136"".

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Детали: Россияне запустили свои "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ).

Спикер ВС Юрий Игнат в эфире марафона новостей добавил, что россияне также применяли и баллистическую ракету на одном из направлений.

"Еще уточняется, что с ней произошло", − отметил Игнат.

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