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ГУР: Украинские дроны 1 октября атаковали авиазавод РФ, где производили ракеты Х-59

Алена МазуренкоПонедельник, 2 октября 2023, 09:56
ГУР: Украинские дроны 1 октября атаковали авиазавод РФ, где производили ракеты Х-59

1 октября ударные дроны атаковали российский Смоленский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - три из четырех дронов попали в цель.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

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Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора".

Детали: Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.

От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

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Напомним:

  • Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленск и Сочи. СМИ сообщали, что беспилотник атаковал Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Темы: разведкавойна
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