Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: Украинские дроны 1 октября атаковали авиазавод РФ, где производили ракеты Х-59

Алена МазуренкоПонедельник, 2 октября 2023, 09:56
ГУР: Украинские дроны 1 октября атаковали авиазавод РФ, где производили ракеты Х-59

1 октября ударные дроны атаковали российский Смоленский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - три из четырех дронов попали в цель.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

Реклама:

Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора".

Детали: Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.

От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленск и Сочи. СМИ сообщали, что беспилотник атаковал Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Темы: разведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы

В ВМС уточнили: кроме "Павла Державина" был поврежден буксир

Все новости...
Россия усилила роль авиации флота, чтобы контролировать Черное море − британская разведка
Россияне обстреляли Херсон и Харьков: есть раненые
Ударные беспилотники будут доминировать в атаках России на Украину – Игнат 
Россияне обстреляли Херсон: 4 раненых, из них 2 в тяжелом состоянии − глава ОВА
Последние новости
03:46
фотоНа Закарпатье пьяный водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка
02:54
Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW
01:46
Израиль повторно атаковал сирийский международный аэропорт – СМИ
01:18
Защитники сбили вражеский СУ-25, уничтожили БМПТ "Терминатор" и систему "Сонцепёк" – Тарнавский
00:58
Враг бил по Сумщине, обстреливал FPV дронами-камикадзе
00:26
Президент Палестины заявил Байдену, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы
23:32
Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива
23:17
Сын Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле – СМИ
22:50
Обстрелы Донетчины: в Авдеевке россияне убили женщину, в Очеретино ранили мужчину
22:14
Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала
Все новости...
Реклама: