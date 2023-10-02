Россияне обстреляли Херсон: 4 раненых, из них 2 в тяжелом состоянии − глава ОВА

Россияне обстреляли транспортное предприятие в Херсоне, в результате чего 4 человека получили ранения, среди них 2 полицейских.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Российская армия в очередной раз с начала дня атаковала Херсон. Около 10:00 враг обстрелял транспортное предприятие".

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Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрела ранения получили четыре человека, двое из них − в тяжелом состоянии.

4 людини дістали поранення у результаті удару росіян по транспортному підприємству у Херсоні вранці 2 жовтня − ОВА. Відео з Telegram Олександра Прокудіна pic.twitter.com/ZNUlLsaPGT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 2, 2023

Глава МВД Игорь Клименко добавил, что во время утреннего обстрела спецназовцам КОРДа удалось под продолжающимися взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое.

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Также под огонь попала машина патрульной полиции.

Прямая речь Клименко: "Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии".

ФОТО ИЗ TELEGRAM КЛИМЕНКО. КОлЛАЖ УП

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