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Россияне обстреляли Херсон: 4 раненых, из них 2 в тяжелом состоянии − глава ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 2 октября 2023, 11:10
Россияне обстреляли Херсон: 4 раненых, из них 2 в тяжелом состоянии − глава ОВА
Скриншот из видео

Россияне обстреляли транспортное предприятие в Херсоне, в результате чего 4 человека получили ранения, среди них 2 полицейских.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram 

Прямая речь Прокудина: "Российская армия в очередной раз с начала дня атаковала Херсон. Около 10:00 враг обстрелял транспортное предприятие".

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Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрела ранения получили четыре человека, двое из них − в тяжелом состоянии.

Глава МВД Игорь Клименко добавил, что во время утреннего обстрела спецназовцам КОРДа удалось под продолжающимися взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое.

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Также под огонь попала машина патрульной полиции.

Прямая речь Клименко: "Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM КЛИМЕНКО. КОлЛАЖ УП

Предыстория:

  • Утром 2 октября российские оккупанты начали обстреливать Харьковскую область и Херсон.
  • На Херсонщине утром ранения получила 59-летняя женщина, ночью из-за вражеского огня в больницу доставили двух девочек 12 и 13 лет. б
  • Харьковскую область предварительно обстреливали из С-300, информации о пострадавших пока нет.
  • Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне вражеский огонь повредил жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназию, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станцию скорой помощи.

Темы: Херсонвойна
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