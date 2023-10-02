Россияне обстреляли Херсон: 4 раненых, из них 2 в тяжелом состоянии − глава ОВА
Россияне обстреляли транспортное предприятие в Херсоне, в результате чего 4 человека получили ранения, среди них 2 полицейских.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Российская армия в очередной раз с начала дня атаковала Херсон. Около 10:00 враг обстрелял транспортное предприятие".
Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрела ранения получили четыре человека, двое из них − в тяжелом состоянии.
4 людини дістали поранення у результаті удару росіян по транспортному підприємству у Херсоні вранці 2 жовтня − ОВА. Відео з Telegram Олександра Прокудіна pic.twitter.com/ZNUlLsaPGT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 2, 2023
Глава МВД Игорь Клименко добавил, что во время утреннего обстрела спецназовцам КОРДа удалось под продолжающимися взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое.
Также под огонь попала машина патрульной полиции.
Прямая речь Клименко: "Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии".
Предыстория:
- Утром 2 октября российские оккупанты начали обстреливать Харьковскую область и Херсон.
- На Херсонщине утром ранения получила 59-летняя женщина, ночью из-за вражеского огня в больницу доставили двух девочек 12 и 13 лет. б
- Харьковскую область предварительно обстреливали из С-300, информации о пострадавших пока нет.
- Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне вражеский огонь повредил жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназию, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станцию скорой помощи.