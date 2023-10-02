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В Польше заявили, что их крупнейший оборонный концерн не звали на форум в Киеве

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 14:55
В Польше заявили, что их крупнейший оборонный концерн не звали на форум в Киеве
ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОБОРОННЫХ ИНДУСТРИЙ В КИЕВЕ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

В правительстве Польши говорят, что крупнейший польский государственный оборонный концерн не получил приглашение на форум оборонных индустрий, который проходил в Киеве на прошлой неделе, тогда как украинская сторона утверждает обратное.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Польский министр госактивов Яцек Сасин в эфире Radio ZET заявил по поводу Форума оборонных индустрий в Киеве, что Polska Grupa Zbrojeniowa "не получила приглашение как компания".

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Прямая речь Сасина: "Мы в последнее время видели много недружественных шагов со стороны Украины. Боюсь, это связано с текущими политическими интересами украинских властей,  которые считают, что пока в Польше идет кампания, лучше налаживать партнерство с Германией, и играют роль того, кто демонстрирует, что не ставит на это правительство – которое является адвокатом для Украины и столько сделало для украинцев, – а что лучше ставить на смену власти в Польше...

И это будет иметь плохие последствия для Украины".

Этому предшестовало: Посол Украины в Польше Василий Зварич в общении с польскими СМИ заявил, что Польша получила приглашение на форум одной из первых.

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Напомним, Форум оборонных индустрий проходил в Киеве в минувшую пятницу. На нем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома.

Темы: Польшаоружиемеждународные отношения
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