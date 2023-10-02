Обстрел Херсона: умер один из раненых полицейских
Понедельник, 2 октября 2023, 15:53
В больнице скончался полицейский, который получил ранения в результате утреннего обстрела Херсона.
Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook
Прямая речь: "Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, один из патрульных полицейских умер на операционном столе ...".
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Детали: Он опубликовал фото служебного автомобиля патрульных, которые попали под обстрел.
Предыстория:
- Утром россияне обстреляли транспортное предприятие в Херсоне. Сообщалось о 4 раненых, в том числе двух полицейских.
- Вражеский огонь повредил жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназию, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станцию скорой помощи.
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