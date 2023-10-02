Россияне сбросили на Купянск авиабомбу и нанесли повторный удар: есть пострадавшие
Понедельник, 2 октября 2023, 17:03
Оккупанты в понедельник 2 октября наносят удары по городу Купянск на Харьковщине, есть пострадавшие.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, прокуратура Харьковщины
Детали: В 14.58 Синегубов сообщил, что армия РФ сбросила на город управляемую авиабомбу.
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Было повреждено как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения.
В результате повторного удара, по предварительной информации, пострадала гражданская женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение, сообщил Синегубов.
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Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий, добавил глава ОВА.
Обновлено: По данным прокуратуры, в результате российского обстрела Купянска травмированы двое мирных жителей.