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Россияне сбросили на Купянск авиабомбу и нанесли повторный удар: есть пострадавшие

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 октября 2023, 17:03
Россияне сбросили на Купянск авиабомбу и нанесли повторный удар: есть пострадавшие
фото з ТГ Синегубова

Оккупанты в понедельник 2 октября наносят удары по городу Купянск на Харьковщине, есть пострадавшие.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, прокуратура Харьковщины

Детали: В 14.58 Синегубов сообщил, что армия РФ сбросила на город управляемую авиабомбу. 

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Было повреждено как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения.

 
фото из тг синегубова

В результате повторного удара, по предварительной информации, пострадала гражданская женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение, сообщил Синегубов.

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Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий, добавил глава ОВА.

Обновлено: По данным прокуратуры, в результате российского обстрела Купянска травмированы двое мирных жителей.

Темы: Харьковская областьвойна
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