Украина вывела OTP Bank из перечня международных спонсоров войны

Нацагентство по предотвращению коррупции исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны, чтобы разблокировать полмиллиарда евро из военного фонда Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на НАПК

Детали: В заявлении ведомства говорится, что во время дискуссий, продолжавшихся последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке.

Реклама:

Как отмечает НАПК, выполнив свою часть договоренностей, ведомство исключило банк из списка международных спонсоров войны.

"НАПК ожидает, что OTP Bank без промедлений будет придерживаться достигнутой договоренности", – заявили в НАПК.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ