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Украина вывела OTP Bank из перечня международных спонсоров войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 19:52
Украина вывела OTP Bank из перечня международных спонсоров войны
фото: OTP Bank

Нацагентство по предотвращению коррупции исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны, чтобы разблокировать полмиллиарда евро из военного фонда Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на НАПК

Детали: В заявлении ведомства говорится, что во время дискуссий, продолжавшихся последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке.

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Как отмечает НАПК, выполнив свою часть договоренностей, ведомство исключило банк из списка международных спонсоров войны.

"НАПК ожидает, что OTP Bank без промедлений будет придерживаться достигнутой договоренности", – заявили в НАПК.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее МИД Венгрии назвал недостаточной уступку Украины о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и выразил позицию, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.
  • Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.
  • В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".
  • После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.

Темы: банкиЕСУкраина
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