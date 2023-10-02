Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении собора в Одессе

Наслідки влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Фото: Одеська єпархія УПЦ

Италия подписала договор с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара РФ.

Источник: "Европейская правда"; вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни перед встречей глав МИД стран Евросоюза, которая впервые проходит в Киеве.

Детали: По его словам, Италия подписала соглашение о восстановлении Одесского собора, и теперь Рим будет работать над его реконструкцией.

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Он отметил, что восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы.

"Это четкий культурный и политический месседж для Украины", – резюмировал Таяни.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна готова поучаствовать в восстановлении Спасо-Преображенского собора, который пострадал в результате ракетного удара РФ.

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Как известно, в ночь на 23 июля Россия осуществила ракетную атаку на Одессу, от которой серьезно пострадал крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор.