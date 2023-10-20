Спецоперации украинских войск на левобережье Херсонщины масштабнее, чем были раньше – ISW

Институт изучения войны оценивает, что текущие украинские действия на левом берегу Днепра на Херсонщине кажутся более масштабными, чем тактические рейды, которые были раньше. А геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и у Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские источники также обсуждают более масштабные чем обычно украинские наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 19 октября. Известный российский военный блогер, который инициировал российскую дискуссию об украинских штурмах на восточном берегу 18 октября, заявил 19 октября, что две украинские диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 км к востоку от г. Херсона и примерно 2 км в глубь материка от береговой линии р. Днепр).

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Он также утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы к окраинам села, но отметил, что украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

Другой российский военный блогер заявил, что украинские войска в атаках на Крынки использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках.

Несколько российских источников, в том числе оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо, утверждали, что россиянам удалось отбросить украинские войска из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу реки Днепр и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом, где, как они утверждают, украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.

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Украинский Генштаб также признал украинские операции на восточном берегу и сообщил 19 октября, что российская авиация нанесла удары по Песчановке, имея в виду, что украинские силы действуют в городе.

Ключевые выводы ISW за 19 октября: