Спецоперации украинских войск на левобережье Херсонщины масштабнее, чем были раньше – ISW
Институт изучения войны оценивает, что текущие украинские действия на левом берегу Днепра на Херсонщине кажутся более масштабными, чем тактические рейды, которые были раньше. А геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и у Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Российские источники также обсуждают более масштабные чем обычно украинские наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 19 октября. Известный российский военный блогер, который инициировал российскую дискуссию об украинских штурмах на восточном берегу 18 октября, заявил 19 октября, что две украинские диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 км к востоку от г. Херсона и примерно 2 км в глубь материка от береговой линии р. Днепр).
Он также утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы к окраинам села, но отметил, что украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.
Другой российский военный блогер заявил, что украинские войска в атаках на Крынки использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках.
Несколько российских источников, в том числе оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо, утверждали, что россиянам удалось отбросить украинские войска из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу реки Днепр и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом, где, как они утверждают, украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.
Украинский Генштаб также признал украинские операции на восточном берегу и сообщил 19 октября, что российская авиация нанесла удары по Песчановке, имея в виду, что украинские силы действуют в городе.
Ключевые выводы ISW за 19 октября:
- Российские источники продолжали обсуждать более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 19 октября, и украинские силы, вероятно, сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах восточного берега вблизи береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста.
- Спутниковые снимки, опубликованные 18 октября, свидетельствуют о том, что украинский удар ATACMS по аэродрому Луганск, вероятно, повредил несколько вертолетов 17 октября.
- Украинские официальные лица 19 октября сообщили, что украинские силы сбили пять российских самолетов в течение последних 10 дней в Донецкой области на фоне больших потерь российской наземной техники вблизи Авдеевки.
- Сообщается, что 19 октября украинские войска продвинулись на юг от Бахмута и на запад Запорожской области во время продолжения контрнаступательных операций.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуи в Пхеньяне, Северная Корея, 19 октября, вероятно, в рамках поиска путей по закупке дополнительных боеприпасов у Северной Кореи.
- Российский военный блогер отметил, что украинские войска успешно и асимметрично оттягивают российские резервы в текущих наступательных операциях.
- Министерство обороны России продолжает усилия по вытеснению остатков группы Вагнера из Сирии.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, в районе Авдеевки, к югу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.
- В РФ пытаются компенсировать нехватку рабочей силы в оборонном секторе, инициируя разрешение несовершеннолетним работать во вредных условиях.