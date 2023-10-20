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Россия копит снаряды и готовит новое наступление - разведка Эстонии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 20:13
Россия копит снаряды и готовит новое наступление - разведка Эстонии
Getty Image

Активизация войск РФ в районах Авдеевки и Купянска свидетельствует о подготовке нового наступления.

Источник: руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: По оценке эстонских военных, Россия сейчас имеет артиллерийских снарядов на год ведения активных боевых действий против Украины.

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Основными направлениями для России в Украине сейчас стали два участка фронта – Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман. Если летом там фиксировали по 20-40 атак в день, сейчас же в среднем на участках происходит по 76 атак в сутки.

В эстонской разведке считают, что Россия называет эти действия активной обороной – вероятно, маскируя нынешние неудачные наступательные действия – для прикрытия подготовки нового наступления.

"Я должен признать, что действия, которые предпринимает Российская Федерация на востоке и северо-востоке, могут привести к тому, что в ближайшие недели армия РФ попытается развить успех, направить туда дополнительные силы и перейти в наступление на том участке фронта", – сказал Кивисельг.

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В пользу этой версии свидетельствует и то, что из Северной Кореи в Россию доставили 350 тысяч артиллерийских снарядов. По мнению руководителя эстонской военной разведки, это существенное пополнение складов, поскольку в России оставалось лишь около четырех миллионов снарядов.

"Если мы до сих пор видели, что Россия выпускает около 10 тысяч снарядов за одни сутки, то того количества боеприпасов, которое прислала Северная Корея, должно будет хватить на месяц-полтора", – рассуждает он.

Кивисельг также допускает, что Россия закончила подготовку ударов по энергетической инфраструктуре Украины, и их можно ожидать "в ближайшие недели или месяц".

Напомним: Ранее на этой неделе разведка Великобритании также констатировала, что Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины, но выразила сомнение, что ей удастся достичь поставленных целей.

Темы: РосcияУкраинавойна
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