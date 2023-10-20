США наложили санкции на китайские компании, которие помагали Пакистану с баллистическими ракетами

В Государственном департаменте США объявили санкции против трех китайских компаний, нарушающих глобальный режим нераспространения и поддерживающих программу баллистических ракет Пакистана.

Источник: сообщение Госдепа, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Санкции касаются компаний компании General Technology, Beijing Luo Luo Technology Development. и Changzhou Utek Composite, чьи действия "существенно способствуют или создают риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки".

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Среди прочего, General Technology способствовала поставке в Пакистан паяльных материалов, которые используются для соединения компонентов в двигателях баллистических ракет, а также в производстве камер сгорания.

Beijing Luo Luo Technology Development поставляла оправки и другое оборудование, которое может использоваться в производстве твердотопливных ракетных двигателей, а Changzhou Utek Composite с 2019 года занималась поставкой стекловолокна и других компонентов, используемых в ракетных системах.

"Сегодняшние действия демонстрируют, что Соединенные Штаты будут продолжать действовать против распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанной с ним закупочной деятельности, что вызывает беспокойство, где бы она ни происходила", – подчеркнул представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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В начале этого года СМИ сообщали, что Китай также участвует в секретных переговорах о поставках Ирану ключевого химического соединения, которое используется для приведения в движение баллистических ракет.

Кроме того, по оценкам Пентагона, темпы наращивания Китаем запасов ядерного оружия превышают предыдущие прогнозы США: за последний год Пекин создал около ста ядерных боеголовок.