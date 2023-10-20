США и ЕС поддерживают разработку плана восстановления Украины с перечнем реформ

Соединенные Штаты и Европейский Союз в пятницу подтвердили готовность поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", в частности, в разработке Плана Украины – документа с перечнем реформ и приоритетов в восстановлении.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление по итогам состоявшегося в пятницу саммита ЕС-США

Детали: Европейские и американские лидеры отметили, что осознают "настоятельную необходимость обеспечения того, чтобы России не удалось разрушить украинскую экономику", и соответствующей потребности активизировать усилия по оказанию Киеву поддержки.

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"Как сопредседатели, вместе с Украиной, Межведомственной донорской координационной платформы, мы работаем вместе с Украиной над разработкой ее Плана Украины (Ukraine Plan), который является частью ее европейского пути", – говорится в заявлении.

Этот План должен содержать "общий набор краткосрочных приоритетных экономических реформ, реформ в сфере верховенства права и демократизации, а также приоритетный и хорошо скоординированный подход к помощи в восстановлении и реконструкции и инвестиций", подчеркивают лидеры США и ЕС.

Они отдельно подтверждают, что будут продолжать предоставлять Украине финансирование для достижения этих целей – в частности защиты, ремонта и восстановления ее энергетического сектора в соответствии со стандартами ЕС.

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"Мы признаем преданность Украины и ее прогресс в осуществлении реформ и подчеркиваем стратегическую важность процесса вступления в ЕС", – добавляют авторы заявления.

В украинском Министерстве экономики ранее сообщали, что План Украины – это комплексный документ, который станет программой восстановления и экономического развития государства на ближайшие четыре года и предварительно будет состоять из шести основных блоков: энергетика, транспорт и логистика для экспорта, АПК, критические материалы, IT и диджитализация, перерабатывающая промышленность и зеленая металлургия.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев сообщил, что Украина стремится доработать план до конца ноября, чтобы представить его ЕС и согласовать с его программой Ukraine Facility на 50 миллиардов евро.

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