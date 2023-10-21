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Германия выделит еще 200 миллионов евро Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 11:31
Германия выделит еще 200 миллионов евро Украине
Флясбарт у Києві, фото з Х

Государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт во время визита в Украину в пятницу объявил, что ФРГ выделит дополнительные 200 млн евро на восстановление Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Детали: По словам Флясбарта, который в федеральном правительстве Германии отвечает за координацию усилий по восстановлению Украины, деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.

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Находясь в Киеве, Флясбарт также подчеркнул важность поддерживать ключевые секторы экономики Украины, такие как сельское хозяйство, "поскольку людям нужны перспективы и рабочие места".

Напомним: С учетом этой суммы Министерство восстановления Германии в целом выделит около одного миллиарда евро на поддержку гражданского населения Украины с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

В апреле Флясбарт уже был с визитом в Украине и объявлял о выделении 111 миллионов евро на нужды восстановления.

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Уполномоченный федерального правительства Германии по вопросам восстановления Украины тогда также говорил, что в своей деятельности по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины Берлин будет исходить из того, что эта инфраструктура впоследствии будет общей европейской.

Темы: Германияпомощь Украиневойна
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