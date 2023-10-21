В Украине должно вырасти производство средств РЭБ - правительство приняло решение
Отныне средства радиоэлектронной борьбы быстрее будут попадать в войска, поскольку их допуск к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.
Источник: Минобороны, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Дословно МО: "Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.
До этого процесс допуска к эксплуатации неоправданно длительным - изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных сил.
Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ".
Детали: Федоров уверен, что это важное решение, которое поможет производителям активно развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию.
Прямая речь Федорова: "В марте Правительство приняло постановление о БпЛА.
Решение помогло украинскому рынку дронов масштабироваться в десятки раз, и сегодня наши военные получают много беспилотников отечественного производства. Теперь переводим этот опыт на РЭБ".
Больше деталей: Глава Минцифры объяснил, что изменения в постановлении позволят:
- закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре;
- увеличить прибыль производителей на 25%;
- допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;
- сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БпЛА и РЭБ;
- закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;
- приобрести БпЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;
- не утверждать Технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.