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В Украине должно вырасти производство средств РЭБ - правительство приняло решение

Роман ПетренкоСуббота, 21 октября 2023, 11:50
В Украине должно вырасти производство средств РЭБ - правительство приняло решение
Фото: ДК "Укроборонпром"

Отныне средства радиоэлектронной борьбы быстрее будут попадать в войска, поскольку их допуск к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Источник: Минобороны, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Дословно МО: "Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

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До этого процесс допуска к эксплуатации неоправданно длительным - изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных сил.

Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ".

Детали: Федоров уверен, что это важное решение, которое поможет производителям активно развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию.

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Прямая речь Федорова: "В марте Правительство приняло постановление о БпЛА.

Решение помогло украинскому рынку дронов масштабироваться в десятки раз, и сегодня наши военные получают много беспилотников отечественного производства. Теперь переводим этот опыт на РЭБ".

Больше деталей: Глава Минцифры объяснил, что изменения в постановлении позволят:

  • закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре;
  • увеличить прибыль производителей на 25%;
  • допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;
  • сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БпЛА и РЭБ;
  • закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;
  • приобрести БпЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;
  • не утверждать Технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

Темы: МинобороныМинцифрыоружиевойна
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