Израиль ночью нанес авиаудары по ХАМАСу и "Хезболле"

Армия обороны Израиля в течение ночи на 21 октября атаковала ХАМАС и "Хезболлу".

Источник: IDF

Детали: По данным ЦАХАЛа, в течение ночи истребители их продолжали наносить удары "по большому количеству объектов" ХАМАС по всему сектору Газы.

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Среди них были оперативные командные центры, пусковые установки противотанковых ракет и стратегические объекты инфраструктуры ХАМАС, используемые в террористических целях.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по противотанковым ракетным установкам, снайперским и наблюдательным пунктам ХАМАС, расположенным в многоэтажных домах.

Кроме того, Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в ответ на "ракетные обстрелы и противотанковые ракеты".

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Уточняется, что среди этих объектов были военные объекты, а также "объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы".

Кроме того, ЦАХАЛ заявляет об успешных ударах по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенных вдоль границы и направленных в сторону Израиля.