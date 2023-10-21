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Израиль ночью нанес авиаудары по ХАМАСу и "Хезболле"

Роман ПетренкоСуббота, 21 октября 2023, 12:43
Израиль ночью нанес авиаудары по ХАМАСу и Хезболле
скриншот

Армия обороны Израиля в течение ночи на 21 октября атаковала ХАМАС и "Хезболлу".

Источник: IDF

Детали: По данным ЦАХАЛа, в течение ночи истребители их продолжали наносить удары "по большому количеству объектов" ХАМАС по всему сектору Газы.

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Среди них были оперативные командные центры, пусковые установки противотанковых ракет и стратегические объекты инфраструктуры ХАМАС, используемые в террористических целях.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по противотанковым ракетным установкам, снайперским и наблюдательным пунктам ХАМАС, расположенным в многоэтажных домах.

Кроме того, Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в ответ на "ракетные обстрелы и противотанковые ракеты".

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Уточняется, что среди этих объектов были военные объекты, а также "объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы".

Кроме того, ЦАХАЛ заявляет об успешных ударах по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенных вдоль границы и направленных в сторону Израиля.

Темы: ИзраильвойнаХАМАСПалестина
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