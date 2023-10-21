Израиль ночью нанес авиаудары по ХАМАСу и "Хезболле"
Армия обороны Израиля в течение ночи на 21 октября атаковала ХАМАС и "Хезболлу".
Источник: IDF
Детали: По данным ЦАХАЛа, в течение ночи истребители их продолжали наносить удары "по большому количеству объектов" ХАМАС по всему сектору Газы.
Среди них были оперативные командные центры, пусковые установки противотанковых ракет и стратегические объекты инфраструктуры ХАМАС, используемые в террористических целях.
Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по противотанковым ракетным установкам, снайперским и наблюдательным пунктам ХАМАС, расположенным в многоэтажных домах.
Кроме того, Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в ответ на "ракетные обстрелы и противотанковые ракеты".
Уточняется, что среди этих объектов были военные объекты, а также "объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы".
Кроме того, ЦАХАЛ заявляет об успешных ударах по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенных вдоль границы и направленных в сторону Израиля.