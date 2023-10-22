Россияне на час перекрывали Крымский мост
Воскресенье, 22 октября 2023, 09:21
Российские оккупанты в воскресенье утром 22 октября сообщили о перекрытии Крымского моста.
Источник: "РИА Новости", "Крым. Реалии"
Детали: Россияне традиционно не сообщают причину перекрытия моста.
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Между тем украинское СМИ пишет, что их корреспондент перед этим слышал "звуки, похожие на пуски из реактивных бомбометов".
Обновлено: Спустя более часа мост открыли. Информации о причинах перекрытия снова не назвали.