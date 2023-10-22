Россияне на час перекрывали Крымский мост

Российские оккупанты в воскресенье утром 22 октября сообщили о перекрытии Крымского моста.

Источник: "РИА Новости", "Крым. Реалии"

Детали: Россияне традиционно не сообщают причину перекрытия моста.

Реклама:

Между тем украинское СМИ пишет, что их корреспондент перед этим слышал "звуки, похожие на пуски из реактивных бомбометов".

Обновлено: Спустя более часа мост открыли. Информации о причинах перекрытия снова не назвали.