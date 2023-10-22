"Мощно и результативно": Зеленский отметил военных, которые проявили себя на фронте

Президент Владимир Зеленский отметил военных, которые проявили себя на фронте в эти недели на разных направлениях.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня я хочу отметить именно таких наших воинов, которые проявили себя особенно в эти недели. Воинов, которые особенно помогли Украине. На разных направлениях, в разных задачах. Но одинаково мощно, одинаково результативно.

Реклама:

Купянское направление, Харьковская область. Воины нашей крепкой 57-й отдельной мотопехотной бригады и 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады – я благодарю вас! Просто молодцы!

Авдеевское и Марьинское направления, особенно жесткие. Многочисленные атаки россиян. Но наши позиции защищены. 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады, 59-я отдельная мотопехотная и десантники "Семьдесятдевятки" – я благодарю всех вас, воины, за действительно образцовую защиту. То, что придает уверенности всей стране.

И каждый раз это честь для меня – благодарить воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая активно и эффективно помогает всем нашим ребятам защищать Донецкую область.

ВИДЕО ДНЯ

Лиманское направление – спасибо за срыв планов оккупанта. Наша 68-я отдельная егерская бригада и подразделения славной 95-й отдельной бригады ДШВ. Молодцы, ребята!

Бахмутское направление – и оборона, и наши штурмы, и наши результаты очень-очень неплохие. Я благодарю воинов 92-й отдельной штурмовой бригады и 93-й отдельной механизированной бригады. Я благодарю за вашу силу, ребята!

А среди всех направлений на юге хочу отметить особенно десантников 46-й аэромобильной бригады - Мелитопольское направление. Спасибо вам, ребята, за то, что своими результатами вы действительно помогаете всему фронту".

Детали: Зеленский также пообещал, что следующая неделя добавит возможностей для Украины – "для нашей обороны, для нашей защиты от российского террора, для нашей Формулы мира, которая продолжает объединять мир".