Депутат с сообщником организовали незаконный трансфер мужчин за границу

За незаконную переправку мужчин через госграницу на Буковине задержали депутата территориальной общины и его сообщника.

Источник: Государственная пограничная служба, полиция, прокуратура Черновицкой области

Детали: Как отмечают в ГПСУ, в ходе контроля за совершением преступления в одном из населенных пунктов Буковины правоохранители задержали микроавтобус.

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Кроме водителя, в транспортном средстве находились двое пассажиров - все граждане Украины. Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля является депутатом одного из районных советов и соорганизатором схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу. Он и организатор схемы пообещали двум мужчинам переправить их в Румынию вне пунктов пропуска за денежное вознаграждение в 5,3 тыс. евро с каждого.

Впоследствии главного организатора противоправной деятельности также задержали.

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Позже правоохранители провели обыски по двум адресам проживания фигурантов уголовного производства, в результате чего изъяли более 20 тыс. евро и 4,8 тыс. долларов США, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме этого, у фигурантов изъяли 2 автомобиля.

фото гпсу

По данным следствия, наладил схему незаконного обогащения от переправки мужчин призывного возраста через госграницу 38-летний житель Черновцов. Для реализации преступного плана он привлек своих знакомых, в том числе депутата.

Поиском лиц, желающих незаконно попасть в Румынию, занимался черновчанин, в дальнейшем он привлекал депутата, который лично перевозил мужчин до линии разграничения госграницы.

Дословно полиция: "Фигуранты за деньги помогали мужчинам призывного возраста незаконно попасть в Румынию. Сумма "зеленого коридора" колебалась от 4000 до 5300 евро с одного человека. Сейчас следователи полиции обратились в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения".