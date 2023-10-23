Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Депутат с сообщником организовали незаконный трансфер мужчин за границу

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 октября 2023, 15:07
Депутат с сообщником организовали незаконный трансфер мужчин за границу
фото прокуратуры

За незаконную переправку мужчин через госграницу на Буковине задержали депутата территориальной общины и его сообщника.

Источник: Государственная пограничная служба, полиция, прокуратура Черновицкой области

Детали: Как отмечают в ГПСУ, в ходе контроля за совершением преступления в одном из населенных пунктов Буковины правоохранители задержали микроавтобус.

Реклама:

Кроме водителя, в транспортном средстве находились двое пассажиров - все граждане Украины. Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля является депутатом одного из районных советов и соорганизатором схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу. Он и организатор схемы пообещали двум мужчинам переправить их в Румынию вне пунктов пропуска за денежное вознаграждение в 5,3 тыс. евро с каждого.

Впоследствии главного организатора противоправной деятельности также задержали.

ВИДЕО ДНЯ

Позже правоохранители провели обыски по двум адресам проживания фигурантов уголовного производства, в результате чего изъяли более 20 тыс. евро и 4,8 тыс. долларов США, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме этого, у фигурантов изъяли 2 автомобиля.

 
фото гпсу

По данным следствия, наладил схему незаконного обогащения от переправки мужчин призывного возраста через госграницу 38-летний житель Черновцов.  Для реализации преступного плана он привлек своих знакомых, в том числе депутата.

Поиском лиц, желающих незаконно попасть в Румынию, занимался черновчанин, в дальнейшем он привлекал депутата, который лично перевозил мужчин до линии разграничения госграницы.

Дословно полиция: "Фигуранты за деньги помогали мужчинам призывного возраста незаконно попасть в Румынию. Сумма "зеленого коридора" колебалась от 4000 до 5300 евро с одного человека. Сейчас следователи полиции обратились в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения".

Темы: Военное положениеЧерновицкая областьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Взрывы в Киеве: РФ стреляла баллистикой. КОВА заявила, что две ракеты попали в поле

Китай развернул ВМС, чтобы усилить свое влияние на Ближнем Востоке – ISW

Израиль назвал новое количество жертв в результате теракта ХАМАСа 7 октября: цифра уменьшилась

США призвали КНР разобраться с компаниями, которые помогают РФ уклоняться от санкций

Правительство разрешило демонтировать киевские памятники Пушкину и Щорсу

Суд во Франции окончательно отказал в экстрадиции олигарха Жеваго в Украину

Все новости...
Военное положение
Помог незаконно выехать за границу 18 мужчинам: в Одесской области задержан перевозчик
Конфликт с избиением в тернопольском военкомате: двум военным объявили подозрение
Утомленные войной. Как столичные правоохранители месяцами не замечают ресторан в комендантский час
Последние новости
12:14
США впервые испытали новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider
12:11
ТестЧто вы знаете о деятельности человека в космосе и быте астронавтов?
12:06
По всей Украине воздушная тревога из-за МиГ
11:55
UkraineInvest помогает реализовать инвестпроект Terwin на более $500 миллионов
11:41
Пьяный военный на бензовозе сбил насмерть коллаборантку в Волновахе – СМИ
11:28
Часть Киева осталась без тепла и горячей воды из-за ремонтных работ
11:19
Гренландские ледники тают в пять раз быстрее, чем 20 лет назад
11:06
фотоКомандующий Воздушных сил после атаки РФ по Киеву поблагодарил расчеты ЗРК Patriot
10:51
Экс-глава МИД Литвы: Венгрия отдаляется от ЕС на "световые годы"
10:34
МВФ и Украина договорились о следующем транше на 900 миллионов долларов
Все новости...
Реклама: