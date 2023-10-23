Глава МИД Китая посетит Вашингтон для подготовки визита Си - СМИ
Понедельник, 23 октября 2023, 17:49
Министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе посетит Вашингтон с целью подготовки встречи главы КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена в Сан-Франциско.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передает "Европейская правда"
Детали: По информации источников, ожидается, что Ван И встретится с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном для подготовки к встрече.
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Также на этой неделе делегация китайских бизнесменов, культурных и спортивных деятелей прибудет в Нью-Йорк для участия в ряде публичных мероприятий.
Также на этой неделе делегация китайских бизнесменов, культурных и спортивных деятелей прибудет в Нью-Йорк для участия в ряде публичных мероприятий.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Белый дом начал планировать встречу между президентом Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином, которая должна пройти в ноябре в американском Сан-Франциско.
- После того, как американские истребители в начале февраля 2023 года сбили китайский шпионский аэростат, который залетел на территорию США, государственный секретарь Энтони Блинкен перенес свой визит в КНР.
- Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.
- С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.