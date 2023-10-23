Глава МИД Китая посетит Вашингтон для подготовки визита Си - СМИ

Министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе посетит Вашингтон с целью подготовки встречи главы КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена в Сан-Франциско.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передает "Европейская правда"

Детали: По информации источников, ожидается, что Ван И встретится с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном для подготовки к встрече.

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Также на этой неделе делегация китайских бизнесменов, культурных и спортивных деятелей прибудет в Нью-Йорк для участия в ряде публичных мероприятий.

Также на этой неделе делегация китайских бизнесменов, культурных и спортивных деятелей прибудет в Нью-Йорк для участия в ряде публичных мероприятий.

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