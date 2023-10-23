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Россия ударила по двум районам Днепропетровщины

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 октября 2023, 18:40
Россия ударила по двум районам Днепропетровщины
Последствия обстрела Днепропетровщины 23 октября. Фото из Telegram Николая Лукашука

Российская армия днем 23 октября ударила по Синельниковскому и Никопольскому районам на Днепропетровщине.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, председатель ДОР Николай Лукашук

Дословно: "На Зайцевскую громаду Синельковского района направили ракету. Повредили частный дом и линию электропередач. Без света оставалось около 150 семей. Впрочем, специалисты уже все восстановили".

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Детали: Еще три раза оккупанты ударили по Никополю и Марганецкой громаде. Изуродовали десяток домов местных, хозяйственное сооружение и авто.

Также из-за обстрела вспыхнул пожар в кафе, его уже потушили. Обошлось без пострадавших.

Темы: обстрелвойнаДнепропетровская областьНикополь
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