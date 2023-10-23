"Формула мира": Зеленский пригласил представителя Саудовской Аравии на Мальту

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с принцем Мухаммадом бин Салманом пригласил представителя Саудовской Аравии на встречу на Мальте для обсуждения украинской "Формулы мира".

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Поблагодарил Его Королевское Высочество за личные усилия в организации успешной встречи Формулы мира в Джидде. Пригласил представителя Саудовской Аравии принять участие в следующем раунде переговоров на Мальте и отметил важную роль Королевства в подготовке к Глобальному саммиту мира.

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Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Я подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта и гражданских жертв".

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