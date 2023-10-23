"Формула мира": Зеленский пригласил представителя Саудовской Аравии на Мальту
Понедельник, 23 октября 2023, 18:44
Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с принцем Мухаммадом бин Салманом пригласил представителя Саудовской Аравии на встречу на Мальте для обсуждения украинской "Формулы мира".
Источник: сообщение Зеленского
Прямая речь: "Поблагодарил Его Королевское Высочество за личные усилия в организации успешной встречи Формулы мира в Джидде. Пригласил представителя Саудовской Аравии принять участие в следующем раунде переговоров на Мальте и отметил важную роль Королевства в подготовке к Глобальному саммиту мира.
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Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Я подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта и гражданских жертв".
Предыстория:
- Следующая встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников состоится на Мальте 28-29 октября.
- В Офисе президента выражали надежду, что во встрече могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы".
- "ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.
- Также читайте статью "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.
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