Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель подтвердил, что ЕС не договорился выделить 500 млн евро оружием Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 19:02
Боррель подтвердил, что ЕС не договорился выделить 500 млн евро оружием Украине
Фото: Getty Images

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник подтвердил отсутствие решения о выделении транша в 500 миллионов евро для помощи Украине оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию Борреля в Люксембурге

Детали: Топ-дипломат ЕС рассказал, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили то, как нужно удовлетворить "наиболее насущные потребности Украины, ее оборонные потребности".

Реклама:

"Нам пока не удалось решить проблему восьмого и последнего транша Европейского фонда мира. Мы все еще ищем решение, но так или иначе мы его найдем", – отметил он.

СМИ сообщали, что решение блокировала Венгрия.

Боррель добавил, что министры также обсуждали одобрение многомиллиардной отдельной программы финансирования военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, но ждут политических указаний Европейского совета, который соберется на этой неделе.

ВИДЕО ДНЯ

В начале октября  Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта: пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

На прошлой неделе в ЕС надеялись, что Венгрия все же разблокирует восьмой транш военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Темы: ЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
ЕС
Венгрия вновь помешала ЕС выделить 500 млн евро на военную поддержку Украины
Шмыгаль: Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро
В ЕС заговорили о мировом налоге на миллиардеров: мог бы привлекать 250 миллиардов долларов в год
Последние новости
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
Все новости...
Реклама: