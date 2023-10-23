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Боррель подтвердил, что ЕС не договорился выделить 500 млн евро оружием Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 19:02
Боррель подтвердил, что ЕС не договорился выделить 500 млн евро оружием Украине
Фото: Getty Images

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник подтвердил отсутствие решения о выделении транша в 500 миллионов евро для помощи Украине оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию Борреля в Люксембурге

Детали: Топ-дипломат ЕС рассказал, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили то, как нужно удовлетворить "наиболее насущные потребности Украины, ее оборонные потребности".

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"Нам пока не удалось решить проблему восьмого и последнего транша Европейского фонда мира. Мы все еще ищем решение, но так или иначе мы его найдем", – отметил он.

СМИ сообщали, что решение блокировала Венгрия.

Боррель добавил, что министры также обсуждали одобрение многомиллиардной отдельной программы финансирования военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, но ждут политических указаний Европейского совета, который соберется на этой неделе.

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В начале октября  Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта: пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

На прошлой неделе в ЕС надеялись, что Венгрия все же разблокирует восьмой транш военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Темы: ЕСУкраина
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