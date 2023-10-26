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Венгрия через шесть месяцев вышла из российского "банка-шпиона"

"Украинская правда", "Европейская правда"Четверг, 26 октября 2023, 23:33
Венгрия через шесть месяцев вышла из российского банка-шпиона
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Венгрия стала последней из стран-членов Европейского Союза, которая вышла из Международного инвестиционного банка (МИБ) – его окрестили "российским шпионским банком" из-за тесной связи с РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление о выходе Венгрии, на что обратил внимание портал HVG.hu

Детали: В заявлении говорится, что Совет директоров Международного инвестиционного банка принял несколько решений, "направленных на дальнейшую стабилизацию банка, в частности восстановление корпоративного управления и перенос штаб-квартиры банка из Будапешта".

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Там добавили, что МИБ полностью исключен из европейского финансового рынка из-за санкций Европейского Союза и не имеет доступа к собственным активам и фондам на территории объединения.

Заявление гласит, что Венгрия официально вышла из МИБ 19 октября – через шесть месяцев после того, как объявила об этом шаге.

Международный инвестиционный банк – это многостороннее учреждение развития, которое создали страны бывшего Восточного блока в 1970 году. Целью банка является содействие экономическому развитию государств-членов, прежде всего путем предоставления льготных займов известным компаниям или проектам.

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Банк имел почти 50% российской собственности и лишен надзора со стороны венгерских властей. Министерство финансов США еще в апреле 2023 года объявило о санкциях против банка ввиду того, что его присутствие в Будапеште позволяло РФ усилить свое разведывательное присутствие в Европе.

В феврале Болгария заявила, что выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка. Словакия, Чехия и Румыния вышли из состава акционеров банка в прошлом году.

Темы: Венгрия
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