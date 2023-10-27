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Новый спикер Палаты представителей хочет рассматривать помощь Украине и Израилю отдельными пакетами

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 07:47
Новый спикер Палаты представителей хочет рассматривать помощь Украине и Израилю отдельными пакетами
Mike Johnson - CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Палата представителей США должна рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные мероприятия, заявил новоназначенный спикер палаты Майк Джонсон.

Источник: Майк Джонсон в интервью "Fox News", цитирует "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Bloomberg"

Прямая речь Джонсона: "Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что мы должны разделить эти вопросы".

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Детали: Спикер Палаты представителей США сказал, что передал это сообщение должностным лицам Белого дома после встречи с Джо Байденом ранее в этот же день.

Администрация президента США попросила у Конгресса одобрить 106 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и для другой иностранной помощи, надеясь, что пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму.

Но все больший скептицизм среди республиканцев Палаты представителей в отношении Украины стал одним из самых спорных вопросов в трехнедельной борьбе партии за то, кто возглавит палату, которая завершилась избранием Джонсона в среду.

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Джонсон заявил, что США не оставят Украину, и что победа России в Украине ободрит не только Россию, но и Китай в отношении Тайваня.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину победить в Украине, потому что я не верю, что он на этом остановится", – сказал Джонсон.

Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей подотчетности по уже потраченным деньгам.

"Израиль – это отдельная тема. Но есть вещь, которая отличает республиканцев Палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти выплаты в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы собираемся финансировать сокращения в других сферах, чтобы сделать это", – отметил спикер.

Он сказал, что республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму 14,5 млрд долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.

Бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка. 

После избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".

Подробно о Джонсоне читайте в статье: Трампист как компромисс. Что означает для Украины избрание нового спикера в Конгрессе США.

Темы: СШАпомощь УкраинеУкраинаИзраиль
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