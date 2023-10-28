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Россияне пытались восстановить утраченное положение на двух направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 18:58
Россияне пытались восстановить утраченное положение на двух направлениях – Генштаб
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Российские войска в субботу пытались восстановить утраченное положение на Бахмутском и Запорожском направлениях, всего произошло 48 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 48 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 3 крылатые ракеты.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Заруцкое, Турья Сумской области, Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где защитники отбили 5 атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки, где украинские защитники отбили 6 атак противника. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Катериновки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия у Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение возле Вербового Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гульйпольское, Малая Токмачка, Роботино, Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Новоберислав, Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подвергся город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

Темы: Генштабвойна
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